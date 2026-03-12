La Inteligencia Artificial (IA) y el valor del trabajo

Durante años, muchas organizaciones construyeron puestos de trabajo alrededor de procesos que, aunque necesarios en su momento, estaban diseñados sobre tareas repetitivas, predecibles y de bajo valor estratégico. Formularios que se revisaban manualmente, informes que se copiaban y pegaban, análisis que consistían más en ordenar datos que en interpretarlos. La inteligencia artificial (IA) no creó ese problema. Simplemente lo está haciendo visible. Cuando una máquina puede ejecutar en segundos tareas que antes ocupaban horas de trabajo humano, emerge una pregunta incómoda para las empresas y para los propios profesionales: ¿el desafío es realmente la IA o el modo en que se diseñaron muchos de esos roles?

La verdadera disrupción no está en la tecnología. Está en el espejo que la tecnología coloca frente a las organizaciones. La IA no llega para eliminar el trabajo humano, sino para revelar algo mucho más profundo, el valor real del trabajo ya no estará en ejecutar procesos, sino en comprenderlos, cuestionarlos y rediseñarlos. En otras palabras, el futuro profesional no se construirá alrededor de tareas, sino alrededor de criterio.

Quien solo ejecutaba procesos sentirá la presión del cambio. Quien entiende el negocio, interpreta datos, toma decisiones y crea valor, encontrará en la IA un multiplicador extraordinario. La inteligencia artificial no redefine únicamente el trabajo. Redefine lo que significa aportar valor dentro de una organización. * Consultor en Transformación Digital.