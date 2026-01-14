La próxima frontera: la era cuántica

Hace rato leí en alguna nota de prensa que un científico del siglo 21, Geoffrey Hinton, informático galardonado con el Premio Nobel y exejecutivo de Google”, teme que la Inteligencia Artificial, tecnología que ayudó a crear, pueda acabar con la humanidad, y afirma que los llamados “tech bros” están tomando el enfoque equivocado para evitarlo. Ahora se asoma por las ventanas tecnológicas lo que va más allá de la IA; el procesador cuántico, capaz de manipular cúbits en estados de superposición y entrelazamiento para resolver problemas que los ordenadores clásicos no pueden. Se asoma la “revolución cuántica”, que no es solo un avance científico, sino un cambio de paradigma con implicaciones estratégicas globales. Esta revolución en ciernes tendrá enormes impactos en el ámbito de la salud con simulación de moléculas para descubrir nuevos medicamentos y terapias personalizadas. Optimizará redes eléctricas y desarrollo de materiales más eficientes para baterías. En las finanzas modelando riesgos y predicciones de mercado con precisión inédita. En la Soberanía tecnológica: Países y empresas compiten por liderar esta revolución, porque quien domine la computación cuántica tendrá ventaja estratégica en innovación y defensa. Con alrededor de $15 mil millones son los recursos totales dedicados a la tecnología cuántica. Los próximos 25 años seguramente marcarán el comienzo de la era cuántica. * Periodista.