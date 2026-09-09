Las 3 palabras que espantan clientes

Hay 3 palabras que nunca debe decir al vender, porque pueden estar acabado sus oportunidades de ventas sin siquiera haber empezado, y además sin que se dé cuenta. Aunque aparentan ser inofensivas, transmiten inseguridad, presión o falta de confianza, y pueden hacer que un cliente dude antes de tomar la decisión de comprar.

1) “SOLO”; Frases como “solo me queda uno” pueden generar una sensación de presión poco natural y hacer que el cliente sienta que intentas apresurar su compra.

2) “CREO QUE”; Si tú dudas sobre lo que estás ofreciendo, ¿por qué el cliente debería sentirse seguro de comprar?, esta duda crea una sensación de incertidumbre que acaba por no cerrar la venta.

3) “TAL VEZ”; Esta expresión transmite inquietud y puede debilitar inmediatamente su credibilidad como vendedor, y nadie compra sin estar seguro de lo que va obtener.

La clave está en reemplazar estas expresiones por un lenguaje más seguro y orientado al cliente como: “Esto es justo lo que necesita”, “Esta es la mejor opción para usted” o ¨Le servirá para llegar hacer a lo que desea¨. Úselas para transmitir seguridad, confianza y valor.