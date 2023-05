El desempleo es una situación crítica en el país y los jóvenes siguen siendo los más afectados. Deben enfrentar la falta de puestos de trabajos, la falta de un verdadero interés y la ausencia de políticas para una solución. El camino hacia un empleo de calidad se torna menos visible. Esta realidad puede llevar a una catástrofe social. Son muchos los temas que faltan por atender. La situación es tan grave que es una amenaza al modelo económico y social actual. La confianza para las inversiones se tambalea. La competitividad país igual. La educación con los mismos dilemas y negociados de siempre impulsa la aperturas de brechas de desigualdad, digital y de oportunidades entre la sociedad panameña que lastiman la democracia. Los desafíos de la educación profesional técnica deben atenderse. La educación profesional tiene grandes retos. Por ejemplo, ayudar a reducir el porcentaje de jóvenes desempleados. Adaptar la formación de los estudiantes a las demandas del mercado. Adaptar las enseñanzas al uso de las tecnologías. Es un trabajo de la sociedad en general. No podemos seguir obligando a los jóvenes al desempleo, a un empleo precario o a la informalidad. A los jóvenes, no desaprovechen las oportunidades de estudiar, de aprender. El mercado laboral necesita personas que manejen la incertidumbre, que analicen, que pienses y tomen acciones. Al sistema educativo, no todo es un negocio las capacidades y los cerebros humanos importan. Puede ser desalentador ver cómo un puesto de trabajo se coloca a una persona que no tiene méritos o estudios para el mismo, pero no te desanimes. Puede ser asfixiante el aumento del desempleo, los salarios denigrantes, las largas filas en ferias de empleos. Pero sigue trabajando en capacitarte. Aprovecha lo bueno y desecha lo mano. Es una realidad, hay de todo en todos partes. Por ahí una vez escuché como un docente respondía a un estudiante que le pedía que revisara una tarea. El mismo le dijo al estudiante, que ganaba más dinero en un proyecto ajeno a la clase que realizaba dentro de las instalaciones educativas, que revisando su tarea. Se puede lograr una mejor utilización de los conocimientos, científicos o tecnológicos, solo sí realmente se quiere. Lo importante es la curiosidad, la necesidad de comprender y seguir aprendiendo.

*Periodista.