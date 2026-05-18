Los ‘gastos hormiga’ en los negocios

¿Su negocio vende, pero hay falta de liquides...? Tal vez no es suficiente el margen ganancias en ventas o quizás sean los gastos hormiga, estos son gastos pequeño y constante que se vuelven grandes gastos silenciosamente.

Como lo son invitar a varios cafés diarios, delivery sin control, transportes innecesarios, plataformas de streaming o aplicaciones que no usa y compras impulsivas que parecen pequeños e inofensivos...Pero, realizarlos de forma repetida cada semana vacían la caja menuda o el flujo de efectivo. Porque no es el monto, es la frecuencia.

Sus características principales o de mayor frecuencia son las que se realizan de manera constante (diaria o semanal), y por lo general con montos bajo que no son prescriptibles pues el costo individual es pequeño y a menudo desestimado, por ser consumos no planificados que ocurren sin pensarlo. Ahora, ¿Cómo los controlarlos?; lo primero es identificarlo, debe anotar todos los gastos, incluso hasta los más pequeños, por una semana. Después, presupuestar sus gastos y asigna un monto limitado para estos “pequeños gastos” en el presupuesto mensual y evitar los gastos no requeridos. Tu negocio no siempre quiebra por una gran deuda...¡A veces se cae por pequeños descuidos diarios! * El autor es asesor en Gestión Empresarial y Seguros.