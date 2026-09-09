Los viejos... valor inapreciado

Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley que amplía descuentos para jubilados y adultos mayores en medio de expresiones negativas, vertidas por altos funcionarios del gobierno, en alusión a los que trabajan en el Estado.

El valor de las personas mayores no reside únicamente en lo que construyeron, sino en la riqueza activa, la memoria viva y la solidez emocional que aportan al presente.

En un mundo acelerado que tiende a medir el valor humano por la productividad inmediata, la tercera edad constituye un contrapeso indispensable de perspectiva, pausa y humanidad.

Los viejos son memoria histórica y perspectiva, han atravesado transformaciones sociales, crisis y aprendizajes de vida, poseen una visión panorámica que ayuda a relativizar los problemas del presente y a afrontarlos con mayor templanza y discernimiento.

Los viejos son un ancla afectiva e identidad: Son los guardianes del legado cultural y familiar. Su presencia brinda sentido de pertenencia y continuidad, transmitiendo valores, tradiciones y relatos que conectan a las distintas generaciones.

Los viejos son una contribución socioeconómica invisible, sostienen dinámicas que alivian la carga de muchas familias y fortalecen el tejido social.

Honrar a los mayores exige pasar de la simple consideración afectiva a la creación de espacios donde su voz sea escuchada, su autonomía respetada y su conocimiento plenamente aprovechado.