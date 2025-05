Melodías del amor solo para tu complacencia

“Sólo el amor convierte en milagro el barro, ama la arcilla que está en tus manos”. - Silvio Rodríguez, cantautor, guitarrista, poeta y compositor cubano, 1946-

A lo largo de estos años, he vagado por el mundo tratando de encontrar mi lugar. He conocido muchas personas que han llenado espacios momentáneamente.

No estoy muy seguro de entender, luego de haber sido un gran aventurero, y haber vivido muchos amores apasionados, me he convertido en un hombre más cauteloso en el amor.

Pero a pesar de eso, hoy quisiera que tus manos me enamoren, y que calmen el dolor y la nostalgia que llevo dentro, hoy no te traigo flores, quiero entregarte todas esas palabras llenas de magnanimidad, guardadas en mi corazón para ti.

Quiero caminar a tu lado, lo que me resta de camino, que aquellos cumpleaños que me faltan, pasarlas siempre contigo; y lo sabes...te amo. Regálame tu sonrisa y tus caricias cada mañana, nuestros besos...quiero entregarte mi tiempo, mi vida, mi amor y ver reflejado mi futuro en tu mirada. Te propongo un amor sin tanto ruido, esos amores que se pierden entre la muchedumbre, los que beben vino, mientras conversan toda la noche. Procuremos que nuestras palabras sean tenues y bellas como nuestros silencios.

* Docente.