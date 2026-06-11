Mes de la salud mental masculina

Junio es el mes dedicado a crear conciencia sobre la salud mental de los hombres, una oportunidad para mirar más allá de las apariencias y reconocer una realidad que muchas veces permanece en silencio. Porque detrás de muchas sonrisas hay batallas que nadie ve, heridas que nadie pregunta y cargas que pocos comprenden.

Desde pequeños, a muchos hombres se les enseña que deben ser fuertes, resistir, callar y seguir adelante sin importar el dolor. Aprenden a ocultar las lágrimas, a disfrazar el miedo y a guardar en silencio la ansiedad, la tristeza o la frustración. Con el tiempo, ese silencio se convierte en una prisión invisible.

Muchos continúan trabajando, cuidando de sus familias y enfrentando responsabilidades mientras libran luchas internas que nadie imagina. Sonríen en las fotografías, hacen bromas en las reuniones y aparentan estar bien, aunque por dentro estén agotados. Sin embargo, cuando expresan su vulnerabilidad, a menudo son incomprendidos o juzgados.

Hablar de salud mental masculina no es una señal de debilidad. Al contrario, requiere un enorme valor reconocer que se necesita apoyo. Pedir ayuda no disminuye la fortaleza de un hombre; la demuestra. Este mes de junio nos invita a escuchar más y juzgar menos.

A preguntar sinceramente “¿cómo estás?” y estar dispuestos a escuchar la respuesta. Nos recuerda que detrás de cada hombre hay una historia que merece ser comprendida. Porque la verdadera fortaleza no consiste en sufrir en silencio, sino en encontrar el coraje para hablar, sanar y seguir adelante con esperanza.

Ninguna batalla es demasiado pesada cuando se comparte con alguien dispuesto a escuchar y ayudar.

* Docente.