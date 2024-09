Mi consejo a Sebastián Yatra

Sebastián Yatra, el cantante, dice que no puede tener una relación estable con una mujer, porque un año es lo más que dura siéndole fiel. Entonces, ya empieza a necesitar tener sexo con otra. Y, por tanto, prefiere estar solo para no ser infiel.

Cuando el tema se comentó en “Desiguales”, nuestro show en Univisión, yo me quedé un poco pasmada. Claro, Yatra es un hombre joven, y me imagino que tiene terror al compromiso. Ahora está disfrutando su juventud, su fama y su dinero, y es un hombre buen mozo.

Pero, básicamente, le hice una oferta que se volvió viral, incluso con cosas de las que no hablé. Lo que sí le dije a Sebastián fue: “aunque sea por Zoom, te puedo ayudar a tener una relación estable. Estás muy joven ahora, pero, tarde o temprano, todo ser humano necesita un compañero/a al final de su vida. Si no hay hijos, ni compañero/a, la soledad es muy grande. Y uno no lo ve cuando tiene tu edad”.

Siempre hablo mucho sobre esto, porque estoy pensando en retirarme dentro de un tiempo. No totalmente, eso jamás, pero sí pienso ya dónde quiero vivir y con quién quiero vivir. Por supuesto, con mi esposo Álvaro. Ojalá que Dios no me lo quite. Ni que yo me vaya antes, porque entonces el pobre se quedaría solo. Este es un tema que me preocupa mucho. Veo a amigas que se han quedado solas y sin hijos, y a parejas divorciadas que sufren mucho. Tengo incluso una hermana que está sola, sin pareja. Su hijo vive en Los Ángeles y ella, en Punta Cana. Dice que lo único que hace es ver televisión. Antes era común que saliéramos con amigas, nos tomáramos unos traguitos o cenáramos juntas, pero cada día eso se hace más difícil. ¿Por qué? Por la situación económica, entre otros cambios. La gente está midiendo mucho lo que gasta, sobre todo en Estados Unidos, donde hay una tremenda recesión. En fin, mi oferta sigue en pie, querido Sebastián Yatra. No hay que conformarse con los problemas, sino hablar con profesionales, antes de que sea demasiado tarde. * Médico.