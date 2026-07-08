Mundial 2026

Esté mundial de fútbol, nos enseñó, muchas cosas, entre ellas, un país, que no llega a un millón de personas, le dio una lección de humildad, arrojo y valentía al mundo

Cabo Verde, país africano, que por, primera vez, llegó a un mundial, demostró, que cuando se quiere, se llega mucho más allá, de lo que muchos, piensan y a pesar de ser eliminados, su pueblo, los recibió como héroes.

Por otro lado, una potencia, Penta campeona Brasil.

Se despidió del mundial, con la cabeza baja y sin gloria alguna.

Por otro lado, México, uno de los anfitriones de la Copa, se fue del mundial, en una forma patética, haciendo, efectivo el dicho que dice: Jalisco, nunca pierde y si pierde arrebata.

Ese fue, el espectáculo, que dieron sus fanáticos después de perder contra Inglaterra

En la vida, hay que aprender a ganar y a perder. Y mientras, más grande y poderoso, te creas, mayor será el azotón y el golpe que recibas.

La vida está llena de caídas y solo queda, tener, la voluntad de pararse y volver a caminar y volver a ser. Eliseo Echevez Castillo.