Noviembre mes de la patria istmeña

Durante el mes de noviembre el país celebra 123 años de vida republicana. Con orgullo y gran devoción festejamos diversas fechas que marcaron la senda del istmo, por donde han marchado millones de panameños hasta hacerla grande, inmensa, superando guerras, pandemias, embates, atmosféricos, terremotos, agitaciones políticas, hasta conspiraciones internacionales, que han acrisolado la nación y su sitio entre las naciones del orbe.

Noviembre es el Mes de la Patria y concentra las conmemoraciones históricas y cívicas más importantes del país: el 2 de noviembre honra el Día de los Difuntos: Día de reflexión y homenaje a los fallecidos.

El 3 de noviembre marca la Separación de Panamá de Colombia (1903): Inicio oficial de las Fiestas Patrias con desfiles cívicos y actos protocolarios. El 4 de noviembre Día de los Símbolos Patrios: se rinde homenaje a la Bandera, el Escudo y el Himno Nacional. Se realizan desfiles y honores a la bandera en todo el país.

El 5 de noviembre marca la consolidación de la Separación en la ciudad de Colón: Fecha clave donde las tropas colombianas en la ciudad de Colón aceptaron la separación, sellando la independencia definitiva de 1903.

El 10 de noviembre registra el Primer Grito de Independencia en La Villa de Los Santos en 1821: Conmemoración del alzamiento popular liderado tradicionalmente en el relato histórico por Rufina Alfaro contra el dominio español.

Cerramos el mes de la patria el 28 de noviembre. La celebración de la Independencia de Panamá de España en 1821. Proclamación oficial del fin del dominio colonial español y la posterior unión voluntaria a la Gran Colombia. Lo demás es historia patria.