Nuestro país no merece más sobresaltos

Panamá merece y necesita más. El país está en incertidumbre por el llamado a huelga de los docentes y dirigentes de distintos gremios de sindicalistas, por el rechazo a los cambios de la ley del Seguro Social. Una medida que tienen derecho a tomar, pero se deben medir las consecuencias y que las acciones sean de manera pacífica. Creo que el país no soporta un cierre más. Esperemos que los panameños no quedemos secuestrados como en huelgas anteriores que las personas no se podían ni desplazarse de un lugar a otro.

Si bien, todos tenemos derecho a expresarnos, el bloqueo de la economía, la educación, entre otros, no es la mejor vía para que sean escuchados. El dialogo, entre las partes, es la mejor vía.

Recientemente se dieron enfrentamientos en la Avenida Balboa, muy feos y digo feos, porque no se justifica que se llegara hasta lo que sucedió: personas heridas, detenidos y daños de la inversión pública.

Los problemas se resuelven presentando argumentos y propuestas reales que mejoren la calidad de vida de la gente y solucionen sus problemas. Eso se logra con esfuerzo y trabajo. Con insultos y bloqueos de vías, no vamos a llegar a nada bueno. Pensemos en el bien del país; porque lamentablemente no se ha recuperado de los sucesos anteriores.

* Periodista.