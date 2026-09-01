Panamá arde: proteger la vida es urgente

El calor que golpea a Panamá no es una simple incomodidad del verano. Es una amenaza silenciosa que entra a nuestros hogares, castiga al trabajador que construye bajo el sol, al vendedor ambulante, al niño que camina a la escuela y al adulto mayor que espera un bus sin sombra.

No podemos seguir normalizando los mareos, el agotamiento, la deshidratación y los desmayos. Nadie debería arriesgar su salud para llevar comida a su familia. El progreso no vale nada si se levanta sobre personas enfermas, agotadas y expuestas a temperaturas insoportables.

Panamá necesita más árboles y menos cemento sin planificación; más paradas seguras, agua potable y sombra; más respeto por quienes trabajan en las calles. Las empresas deben garantizar descansos e hidratación, y las autoridades deben proteger a la población antes de que ocurra una tragedia.

Pero también nos corresponde actuar: cuidar el agua, no destruir áreas verdes, ayudar a quien veamos afectado y enseñar a nuestros hijos a respetar la naturaleza.

El calor nos está dando una advertencia. Escucharla hoy puede salvar vidas mañana.