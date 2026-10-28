Panamá en los ojos del mundo: World of Coffee y la presencia del Foro Económico

Panamá tiene una oportunidad de demostrarle al mundo que es mucho más que un punto estratégico para el comercio internacional. Nuestra ubicación, conectividad, infraestructura y capacidad de conectar mercados nos convierten en un país con ventajas para atraer inversiones, generar empleos y promover nuevas oportunidades de desarrollo. Sin embargo, aprovechar ese potencial exige algo fundamental: hacer las cosas bien.

Eventos como World of Coffee Panamá y la presencia del Foro Económico Mundial (FEM) en el país representan oportunidades para proyectar nuestra imagen internacional, fortalecer nuestra economía y posicionarnos como un destino atractivo para los negocios, el turismo y la inversión.

World of Coffee pone en el escenario internacional a una industria que forma parte de nuestra identidad productiva. El café panameño, reconocido por su calidad y diferenciación, conecta a productores, empresarios, compradores y especialistas de distintos mercados. Este encuentro permite abrir puertas comerciales, fortalecer relaciones, promover el emprendimiento y dar visibilidad al trabajo de nuestras comunidades productoras. Su impacto no debe medirse únicamente por los días del evento, sino también por los negocios que se concreten, las alianzas que se construyan y las oportunidades que permanezcan en el tiempo.

Por su parte, la presencia del Foro Económico Mundial constituye una oportunidad para proyectar a Panamá como un espacio de diálogo sobre los desafíos económicos globales, la innovación, la competitividad y el desarrollo sostenible. Estos espacios acercan al país a líderes empresariales, inversionistas y actores internacionales que buscan identificar oportunidades, evaluar riesgos y establecer relaciones estratégicas.

Pero debemos entender algo, organizar eventos de relevancia internacional no garantiza, por sí solo, un mayor crecimiento económico. El verdadero reto consiste en transformar la exposición internacional en resultados concretos para el país. Aquí adquiere especial importancia el turismo de reuniones, eventos y convenciones. Se trata de un segmento con capacidad para generar un impacto económico significativo, debido al gasto que realizan los visitantes en hoteles, restaurantes, transporte, comercios y servicios profesionales. Además, puede contribuir a diversificar la oferta turística, atraer visitantes durante distintas temporadas y generar oportunidades para pequeñas y medianas empresas.

Cada congreso, feria o encuentro internacional puede activar una cadena de valor que beneficia tanto a grandes empresas como a emprendedores, proveedores locales, trabajadores del sector turístico y productores nacionales. El desafío consiste en lograr que esos beneficios lleguen a más sectores y territorios, y no se concentren exclusivamente en la capital.

Para conseguirlo, Panamá debe acompañar su promoción internacional con reglas claras, seguridad jurídica, transparencia y una gestión pública eficiente. Los inversionistas necesitan confianza, previsibilidad y procesos ágiles. También requieren instituciones capaces de garantizar condiciones de competencia, rendición de cuentas y un entorno favorable para desarrollar proyectos de largo plazo.La transparencia es indispensable. Los recursos públicos destinados a promover eventos, atraer inversiones o fortalecer el turismo deben administrarse con criterios de eficiencia y resultados medibles.

Panamá está en los ojos del mundo. La pregunta es si estamos preparados para convertir esa atención en oportunidades sostenibles. World of Coffee y la presencia del FEM deben ser parte de una estrategia más amplia de desarrollo económico, promoción internacional y generación de empleo. No se trata solamente de mostrar lo que somos, sino de demostrar que somos un país confiable para invertir, trabajar y construir futuro.