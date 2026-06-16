Panamá frente a otra censura internacional

La República de Panamá está trabajando para obtener la “tarjeta verde” de la Unión Europea en materia pesquera entre septiembre y octubre del año 2026, lo que abriría el mercado europeo a los productos del mar panameño.

Actualmente, el país mantiene una “tarjeta amarilla” desde 2019, por deficiencias en el control de la pesca ilegal.

La flota pesquera panameña en 2025, estaba compuesta por 6,642 embarcaciones registradas, de las cuales 3,872 estaban activas. 163 buques industriales y 3,709 artesanales, con más de 21,000 pescadores vinculados. Más del 40% de la población panameña incluye productos del mar en su dieta, especialmente camarón, atún y otras especies de captura industrial y artesanal. El sector pesquero es clave para la economía: exportaciones de pescados y crustáceos alcanzaron B/.275 millones en 2025, con el camarón representando más de B/.130 millones. La meta es obtener la tarjeta verde tras una auditoría de la Comisión Europea (DG MARE). Si no cumple, podría recibir una tarjeta roja, lo que bloquearía totalmente las exportaciones pesqueras hacia Europa. El Consejo de Gabinete aprobó B/.3.9 millones para reforzar la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) en control, inspección y vigilancia. Programa de observadores en la flota pesquera. Puso en desarrollo un sistema de trazabilidad (“Trazar Agro Panamá”) para rastrear cada captura desde el mar hasta la exportación. Si no logra la tarjeta verde, el riesgo es de sanciones más severas (tarjeta roja). Lo que conlleva la pérdida de acceso a un mercado clave y afectación a pescadores, exportadores y consumidores locales.

* El autor es comunicador social.