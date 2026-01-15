Panamá invitada a exposición en Saigón

Al visitar Panamá, donde alegamos tener “ardientes fulgores de gloria”, Trang Nguyen Thi (Patricia), jefa de la Oficina Comercial de la Embajada de Vietnam, al observar cómo aquí “rugen ambos mares”, consideró – al parecer – que Panamá sería ideal para afianzar relaciones comerciales.

La diplomática optó por invitar a panameños participar en The Vietnam International Sourcing Expo, del 25 al 28 de agosto de 2026.

El evento, similar a Expocomer Panamá, será en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Saigón, situado en la calle Nguyen Van Linh del Barrio Tan My, Ciudad Ho Chi Minh. “Vietnam confirma de manera constante su posición como un centro estratégico en las cadenas de suministro global”.

Además, advierte que “la Vietnam International Sourcing Expo 2026 es el único evento que reúne cuatro exposiciones comerciales especializadas bajo un mismo techo...”.

Después de padecer horrorosa guerra y silenciados los miserables cañones, en Vietnam repican campanas de progreso desarrollando industrias y ofrece a Panamà oportunidades para que podamos “alcanzar por fin la victoria”. * Periodista.