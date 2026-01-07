Panamá, PIB e IA hacia 2030

Pensar el crecimiento del PIB panameño hacia 2030 sin incorporar de forma explícita a la inteligencia artificial (IA) es, en el mejor de los casos, una omisión estratégica. En el peor, una renuncia anticipada a la competitividad. La IA no es una capa tecnológica adicional; es un multiplicador estructural de productividad, eficiencia y generación de valor agregado. En una economía como la de Panamá, altamente orientada a servicios, logística, banca, comercio, turismo y servicios profesionales, el impacto potencial de la IA se concentra en tres vectores críticos. Primero, productividad: automatización inteligente de procesos, reducción de tiempos muertos y optimización del uso del capital humano. Segundo, competitividad: empresas capaces de operar con menores costos marginales, mayor precisión y mejor experiencia de cliente. Tercero, valor agregado nacional: pasar de ser un hub operativo a un hub de conocimiento, analítica y toma de decisiones asistida por datos.La verdadera discusión no es si la IA aumentará el PIB, sino cómo se captura ese crecimiento. Sin una estrategia país, educación, talento, regulación, incentivos y adopción empresarial, la IA puede profundizar brechas en lugar de cerrarlas. Con visión, liderazgo y ejecución, puede convertirse en uno de los motores más relevantes del crecimiento económico panameño hacia 2030.* Consultor en Transformación Digital.