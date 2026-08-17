Panamá y su reconstrucción

De acuerdo con entendidos en la materia, la grave situación delictiva en Panamá responde a complejos e innumerables factores que sociólogos, trabajadores sociales, abogados, criminólogos, religiosos, comunicadores sociales; entre otros pueden en conjunto y armónicamente dar soluciones al problema que se nos ha ido de la mano. Es evidente que para lograr enfrentar el aumento de la incidencia delictiva resulta indispensable que se conozca a profundidad la cruda realidad y que exista voluntad por los gobernantes y gobernados de reconstruir nuestro País.

Vemos que el desempeño profesional de los panameños en estos momentos ante la realidad señalada, requiere que aceptemos la Función Social que nuestra patria exige; por ejemplo los Comunicadores Sociales son valiosos para cubrir e informar a la población sobre los hechos ; pero también para educar a la población sobre temas de las penas , delitos, presunción de inocencia, expectativas en audiencias, para que las personas que consumen los despachos noticiosos, no concluyan equivocadamente cual será el futuro de los investigados.

Hace poco vimos el esmerado desempeño de nuestros comunicadores sociales al describir y explicar el desarrollo de la Copa Mundial de Fútbol. Esa misma aptitud se reclama al ofrecer información sobre ejecución de hechos delictivos, y sobre presuntos autores; para motivar a la población panameña que se debe iniciar sin más dilación la Jornada planificada y con límite de tiempo pre-establecido que permita hacer frente a un problema que ya tiene cualidades de peligro para la convivencia social.