Pantalones largos; panza y talones

Los pantalones de vestir tienen sus raíces en la antigüedad, surgiendo hace más de 3.000 años en culturas ecuestres de Asia Central (escitas, mongoles) para protegerse al montar a caballo.

Evolucionaron de prendas funcionales y de trabajo a la vestimenta formal masculina en el siglo XIX, generalizándose hacia 1820 antes de convertirse en una prenda universal.

Los primeros pantalones surgieron por la necesidad de jinetes de proteger sus piernas del roce y el frío, diferenciándose de las túnicas griegas o romanas.

Edad Media y Renacimiento se usaban calzas o “brais” ajustadas, evolucionando hacia formas más holgadas. Hacia 1820, los pantalones largos comenzaron a desplazar a los calzones cortos de la aristocracia, consolidándose como la prenda de vestir masculina estándar.

La palabra deriva de Pantalone, un personaje de la comedia italiana del siglo XVII que vestía pantalones ajustados. Otros dicen que el nombre proviene de sus medidas desde la panza hasta los talones de los hombres.

Tras la Primera Guerra Mundial, y con figuras como Coco Chanel, las mujeres comenzaron a adoptar el pantalón como prenda formal, rompiendo normas sociales.

Mientras el pantalón de vestir evolucionó de la sastrería europea, el pantalón vaquero (jeans) que nació a mediados del siglo XIX en EE. UU, se utiliza como ropa de trabajo resistente.