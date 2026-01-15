Planeación financiera y presupuestos 2026

El verdadero éxito financiero de un año no comienza en enero, sino mucho antes.

Planificar con anticipación es la diferencia entre reaccionar a los gastos y tomar el control de tu dinero.

Un presupuesto sólido, acompañado de un plan de ahorro realista y una agenda de inversión, son las bases para la construcción de una estabilidad y crecimiento sostenido. El 2025 no fue facil, y el primer paso es definir metas financieras claras y alcanzables: ahorro, seguros, inversión y liquidez. No es jugar a adivinar, sino de planificar con información y disciplina.

Presupuestar los gastos fijos y variables del nuevo año permite anticiparse a imprevistos y evitar sorpresas que afectan el flujo de efectivo. Por otra parte, incluir dentro del ahorro navideño la cancelación de al menos una deuda para diciembre del próximo año, fortalece la salud financiera personal. Para las MYPE, la planificación es aún más crítica. Aún está a tiempo de estructura un flujo de caja mensual, metas de ventas claras y un fondo de emergencias equivalente a tres o seis meses esto es clave. Revisar precios, costos y márgenes te ayuda a evitar pérdidas silenciosas.

* Asesor en Gestión Empresarial Financiera y Seguros.