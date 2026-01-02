Por mantener esas buenas estrategias de seguridad

La estrategia del gobierno denominada ‘Armas y Municiones por Comida y Medicinas’ es una buena iniciativa que se le debe dar continuidad y apoyo. La participación voluntaria y anónima de los ciudadanos, pienso es clave en este plan que impulsa la ahora gobernadora Mayín Correa. Al igual que la entrega de bonos de supermercados como incentivo por la entrega de las armas y municiones, muy positivo.

Esto elimina el riesgo de que las armas caigan en manos criminales, reducir la violencia armada, previene conflictos y protege la infraestructura social, salvando vidas al impedir asesinatos, lesiones y daños económicos, transformando el metal destructivo en un símbolo de progreso y seguridad comunitaria. Espero que esto no se pause y se consigan los dineros siempre para seguir dándole continuidad. Cada arma destruida significa menos oportunidades de homicidios, robos y crímenes en el país. Por lo que es valioso también y se aplaude a quien prefiere la opción de entregar su arma porque está contribuyendo a un Panamá más seguro.

‘Armas y Municiones por Comida y Medicinas’ se realiza mediante el trabajo conjunto del Ministerio de Seguridad Pública, la Gobernación de Panamá y la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública (Diasp).

* Periodista.