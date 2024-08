¿Por qué el Metro debe extender su horario?

Sí bien es cierto el Metro de Panamá ha ayudado mucho a la población panameña, en ámbito de tráfico, clima, entre otras cosas, pero hasta un límite de horario.

Se sabe que hay personas que no saben cuidar las estructuras de nuestro país, pero gracias a ellos los que realmente necesitan está ayuda no pueden verse beneficiados a altas horas de la noche, me refiero a las 11:00 p.m y 12:00 a.m.

La prolongación del horario del metro representaría una mejora significativa en la calidad de vida de los panameños. El actual horario restringido limita la movilidad de miles de ciudadanos, especialmente de aquellos que trabajan en turnos nocturnos, como enfermos, policías, saloneros, y hasta estudiantes de medicina, o que disfrutan de actividades culturales y recreativas que se extienden hasta la medianoche. La falta de opciones de transportes adecuados fuera del horario habitual incrementa el riesgo para los usuarios que deben buscar alternativas menos seguras.

Sabemos que cada empresa tiene su orden en cuanto a cambios de horario o estructurales, ahora bien también se está anuente que se debe pensar y organizar muchas cosas, es bastante obvio que no se puede realizar de una vez, he incluso ya dieron su respuesta a este caso. Pero en lo personal siento y creo que deberían tomarlo en cuenta para futuras mejoras y/o cambios.