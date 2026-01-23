Opinión

Precaución con las altas temperaturas

Yalena Ortiz
23 de enero de 2026

La llegada de la temporada seca es motivo de alegría para muchos, pero trae consigo riesgos, sobre todo para aquellos que aprovechan los días soleados para salir y realizar actividades al aire libre. Temas como la deshidratación o la insolación son comunes cuando no se toman las debidas precauciones; además, se debe prestar mayor atención a los niños y adultos mayores. Los pequeños suelen disfrutar de su tiempo libre sin importar la hora del día ni la intensidad del sol, mientras que la piel y la condición física de los adultos mayores los coloca en una posición vulnerable ante las altas temperaturas.

Con los avisos por calor extremo, todos estamos expuestos a quemaduras solares y problemas de salud. Por ello, lo mejor es mantenernos hidratados, beber suficiente agua y no exponernos por demasiado tiempo al sol, especialmente si no contamos con herramientas como sombreros, protectores solares o ropa adecuada.

Otro tema de preocupación son las quemas de herbazales. No solo un descuido puede convertirse en un incendio de masa vegetal difícil de controlar y capaz de extenderse por hectáreas, sino que estos sucesos provocan graves daños a la salud y pérdidas materiales. Podemos prevenirlos limpiando nuestros alrededores de objetos que puedan causar incendios espontáneos y evitando la quema de basura de forma negligente.

* Periodista.

