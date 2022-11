¿Qué es el mundial de fútbol?

Muchos se quejan de las restricciones que existen en Catar, pero como dijo Ambrosio de Milán (obispo de Milán y un importante teólogo y orador), uno de los padres de la actual Iglesia católica, en el Siglo IV: “donde fueres, haz lo que vieres”.

Nosotros, los de este lado del mundo, estamos acostumbrado a eso que el turista siempre tiene la razón y por ende puede hacer lo mejor le parezca con nulas o mínimas consecuencias.

El mundial de necesita de Catar o hagamos una lista de países que en medio de la crisis económica que ha dejado el Covid-19 o a causa de los conflictos geopolíticos al que se enfrenta el mundo pueda con tanta facilidad y seguridad garantizar un evento deportivo de tal magnitud. Tampoco en menos ciertos que algunas de sus condiciones, tanto climáticas como sociales, nos pueden parecer radicales, pero es otra cultura, otros estándares, otras latitudes y hay que ser empáticos.

En un país donde sus ciudadanos tienen prohibidos actos como libar licor en la vía pública, dormir en la misma habitación con personas con las que no están casado y/o utilizar cierto tipo de vestimenta, por qué cree usted que se merece tener más derechos que los que residen en aquel lugar.

Y entonces viene la pregunta del millón, ¿qué es el mundial fútbol? ¿Es un evento deportivo tan importante para ti que puede pagar por ir a un país con reglas a las cuales no estás acostumbrado y por un mes cumplir con las normas establecidas? Si tu respuestas es sí, entonces ve y trata de disfrutar, peor si no estás dispuesto a tal sacrificio por el deporte es mejor que te quedes en casa y no vayas, porque tarde o temprano vas a caer en tus hábitos y luego te harás la víctima. Guerra avisada no mata soldado.

* Periodista.