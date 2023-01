Reclamo de garantía

Lo primero que un consumidor debe saber es que tienen que guardar siempre su factura o medio de pago, que será el documento que puede probar la relación de consumo y el derecho a pedir su garantía por el desperfecto o defecto que tenga el producto. En muchas ocasiones el establecimiento le da al consumidor el certificado de garantía del producto, pero de no tenerlo no importa porque su factura servirá como prueba de la compra. En caso de que no le hayan dado un período de garantía, la ley establece 3 meses como mínimo, siendo está la garantía legal en bienes nuevos.

Es impotante que el consumidor sepa que puede solicitar su garantía tanto al que le vendió, como al distribudor del bien o al fabricante del producto. El consumidor tiene derecho a solicitar su garantía a cualquiera de los tres. Por lo regular se le hace al vendedor o establecimiento donde compró, pero podría hacerlo a los otros dos, si así lo desea. Todo proveedor está en la obligación de honrar la garantía y de no hacerlo, el consumidor puede presentar su queja o denuncia a la ACODECO para que se le resuelva su caso dependiendo del monto e inclusive la institución puede multar administrativamente al proveedor por violación a la Ley 45 de Protección al Consumidor.

La garantía para poder exigirla tiene tres fórmulas a seguir. El proveedor en primera instancia tiene la obligación de reparar el bien. Esto quiere decir que al un consumidor llevarle un bien defectuoso, el comercio lo primero que está obligado hacer es reparar el bien. Si el mismo no encuentra la manera de repararlo o el bien ha entradado al centro de servicio por lo mismo en distintas ocasiones para reparación, tiene que reemplazar el bien por otro idéntico que tendrá su período de garantía desde el día del reemplazo. En caso que el proveedor no pueda reemplazar el bien por no tenerlo o se exceda más de 30 días en la reparación, entonces la norma le ordena la devolución de las sumas pagadas al consumidor.

Todo consumidor también debe saber que cuando un producto tiene desperfectos para su uso durante los primeros 15 días de la compra debe hacer su reclamo al proveedor exigiéndole el cambio del bien. La ley ha dado ese

derecho a los consumidores para que puedan pedir el cambio inmediatamente sin que tener que ir a reparación porque un bien con menos de 15 días no debería estar dando problemas en su uso. Lo importante aquí es poder demostrar que no han pasado los 15 días. La forma más efectiva de demostrar esto es presentar la queja en ACODECO porque así no quedará duda que se hizo el reclamo en tiempo oportuno.

* El autor es abogado y exadministrador de la ACODECO.