Recuerdo de la marcha pacífica a la Zona del Canal

Fecha, 3 de noviembre de 1959. Noviembre el mes de la patria, nos trae invariables recuerdos, porque a la vez de nuestra separación de Colombia el 3, también era el cumpleaños de mi mamá, que se celebraba con sancocho de gallina de patio, tamales, bollo preñao, y las chichas de naranjas, que se servían una vez terminada la parada. Luego el 4 de noviembre en conmemoración del primer paseo de nuestra bandera por el parque Catedral.

Los que estábamos en las bandas de los colegios secundario partíamos para Colón a celebrar el 5 de noviembre, la gesta de los colonense, donde quedó parado el Batallón Tiradores de Colombia, que, con subterfugios, les impidieron abordar el ferrocarril, para trasladarse a la capital, que de no haber sido así, tremendo Vietnam hubiéramos tenido. Luego el primer grito de independencia de España, de Los Santos el 28 de noviembre. Otra vez salíamos las bandas de los colegios secundarios a marchar en la Villa de Los Santos, pero antes, teníamos que rendirle honor al himno de Los Santos,los que tocábamos corneta, la sosteníamos a la altura del pecho, con nuestro brazo derecho en posición de 90° grados, y cada vez que terminaba una estrofa, ya no podía con el brazo en esa posición, y empezaba otra, quizás por esa razón creímos que era el himno más largo que habíamos escuchado.

Por último, el 28 de noviembre, nuestra verdadera independencia de España, no se le ponía tanta atención, como en la actualidad, gracias al pueblo Chorrerano. Pero de toda forma, teníamos nuestra fiestita típica, ya que era el cumpleaños del abuelo.

Con motivo de un resiente examen médico, fui a un hospital que estaba sembrado de banderitas panameñas, que me recordó movimiento del Dr. Arellano Lennox y sus estudiantes Universitario que llenaron de banderitas panameñas los predios del Administration Building, el 2 de mayo de 1958, que se conoció como ‘La siembra de banderas en la Zona del Canal’. He leído en algunos escritos que confunden este movimiento con el del Dr. Ernesto Castillero Pimentel y el Lic. Aquilino Boyd.Me toco escribir a máquina la proclama de estos patriotas, que me dicto el profesor Castillero titulada, La marcha pacífica a la Zona del Canal, un movimiento tipo Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, como su nombre lo decía Marcha Pacífica. El Dr. Castillero me dicto la proclama que la copiaba en una máquina de escribir, y luego de revisarla, y firmarla, me dijo que se la llevara al Lic. Aquilino Boyd, en esos momentos Diputado de la Asamblea Nacional. Ambos eran egresados de la Universidad de Panamá con estudios superiores en el extranjero, el Dr. Castillero uno de los fundadores de la FEP y la UEU.Una vez firmada por el Lic. Boyd, procedí a la Estrella de Panamá, que quedaba en el Casco Viejo frente a la noria de San José, y donde estaba un cuartelito de la Compañía N° 1 del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá.En la Estrella hablé con la secretaria, Elvia Casal que me indico que me dirigiera al periodista Emilio Sinclair que al leer el manifiesto se lo entregó al asistente del director Alejandro Duque, al periodista Leónidas Escobar.

El 3 de noviembre de 1959 en horas de la mañana, nos reunimos en la casa de la familia del historiador Ernesto Castillero Reyes frente a la Piscina Olímpica y de allícon un grupo de profesores y estudiantes de la Universidad, el Instituto Nacional, el Artes y Oficio y la Escuela Profesional, nos dirigimos a la Zona del Canal.Entre otros, recuerdo a mi profesor Lic, Julio Linares, al historiador Ernesto Castillero Reyes, Lic. Richard Durlin, Dr. Dámaso Ulloa, Dr. Gabriel Castillero P., Eduardo Berbey, la señora Dora Brin de Boyd, esposa de Aquilino.Frente a la Caseta Postal de Balboa, nos interceptó un policía zoneíta que nos advirtió, sobre las leyes, creo del estado de Illinois que regían la Zona del Canal, que no podíamos violar y cuales eran nuestras intenciones.

El Lic. Boyd, quien trajo a Panamá el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con una bandera panameña en la mano derecha le contestó, “Hemos venido a tomarnos la Zona del Canal”. Varios grupos se dirigieron a distintos lugares en la zona. Con el Lic. Boyd el Dr. Castillero más otros profesores y estudiantes nos fuimos a las compuertas de Miraflores. Existen fotos de estos actos, que salieron en la revista lotería # 488 pg.29.Debido a estos movimientos generacionales, como decía el Gral. Torrijos, que terminó en el año 1959, cuando el presidente Dwigh Einsenhower, ordenó, que se enarbolara la bandera panameña conjuntamente con la norteamericana, en la Zona del Canal, y por primera vez se izó en el Triángulo Shaler, Fuimos testigos de ese acto, que no se le ha dado el valor histórico que le corresponde, el Dr. Ernesto Castillero P., el Lic. Aquilino Boyd, vimos desde la antigua avenida 4 de julio, hoy de los Mártires, cerca de donde están las estatuas de ellos, cuando dos policías zoneítas con sombreros estilo vaqueros, enarbolando las banderas en triángulo Shaler, este parquecito que está olvidado en los terrenos de la Asamblea, donde por primera vez se izó la bandera panameña en la Zona del Canal. Si no hubiera sido así, tampoco hubiera ocurrido el desgarre de nuestra bandera en el High School de Balboa, 5 años después, en 1964.

