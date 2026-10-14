Reflexiones

12 de octubre: un día como hoy, llega a estas tierras y comienza la odisea de América. En 1492, Cristóbal Colón, nunca supo, que había llegado a nuevas tierras.

Tal era su ignorancia del lugar, que había llegado a tal punto que, a los aborígenes que encontró en su camino, los llamo indios, creía que había llegado a la India.

Fue un encuentro entre dos culturas disímiles y la una se impuso a la otra.

Le impuso, su manera de ser, su religión, su manera de ser de pensar y de creer.

Se impuso, la espada y la cruz.

Empezó la esclavitud en América

Los negreros iban a África, y cazaban a sus habitantes como animales, los traían como si fueran cosas y los vendían al mejor postor.

Los indios también eran esclavizados.

El padre Bartolomé de las Casas abogó, por los indígenas.

El padre Bartolomé de las Casas logró aliviar, el trabajo, que estos realizaban

Descubrió que los negros resistían más que los indígenas, ya que poseían un pigmento llamado melanina.

El padre Bartolomé de las Casas ayudó a los indígenas, pero esclavizó aún más, a los negros.