Reflexiones sobre el esperado chen chen

Una de las promesas de campaña que ha resultado ganadora ha sido la de más dinero en el bolsillo del panameño común, quien todos los días pasa largas horas fuera de casa ganando, a duras penas, lo suficiente para sobrevivir de forma decente y legal.

Es entonces cuando magistrados y jueces sacuden las aguas sacando a relucir una pensión vitalicia con un monto de nivel astronómico, desde el punto de vista de un ciudadano común. Lo que hace preguntarse ¿Cuánta plata se necesita realmente para vivir con decencia? Porque el promedio vive con montos desde 500 hasta 700 dólares al mes y a pesar de las deudas y gastos, suele darse ciertos lujos de vez en cuando, mientras que alguien que gane más de 10,000, ¿en algún momento podría decir que no le alcanza?

Lo cierto es que aunque no se estén viendo cierres o piqueteos por parte de organizaciones sociales, estas noticias han generado un sabor amargo en la mayoría, que aumenta cuando se ve a quienes ostentan estos montos o a quienes aspiran a tenerlos como fondo de retiro defendiendo esta posición.