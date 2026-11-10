Si algo como lo de Ueno Bank ocurriera en Panamá

La crisis de Ueno Bank en Paraguay demostró que el colapso de una entidad financiera no se queda en las hojas de cálculo. Millones de clientes quedaron sin acceso a sus ahorros y miles de trabajadores vinculados al banco y a empresas enfrentan incertidumbre salarial y laboral, mientras que las responsabilidades deberán determinarse mediante una larga investigación.

¿Podría ocurrir algo parecido en Panamá? Preguntémonos qué pasaría si una importante entidad bancaria quebrara de repente y arrastrara a proveedores, compañías relacionadas, empleos y sobre todo, a clientes. Para un trabajador panameño, el riesgo no solo sería tener su salario depositado en un banco intervenido. También podría sufrir retrasos de pago o quedar atrapado en una eterna disputa legal sobre sus ahorros o pensiones, mientras que sus acreedores buscan obtener sus pagos sobre préstamos, hipotecas sobre el auto, la casa o el negocio, adquiridos a base de sacrificio, constancia y disciplina.

La supervisión financiera, la transparencia y los mecanismos de protección son esenciales, pero también lo es la lucha contra la corrupción. Ningún empleado que ahorra para tener paz económica o jubilado que vive de su pensión debería convertirse en daño colateral de decisiones empresariales que no controla. La lección es clara: la estabilidad bancaria importa, pero la seguridad económica de los cuentahabientes es lo más importante.