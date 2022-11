Samira Gozaine, la directora de la Autoridad de Migración no descansa. Está al frente de atender parque del equipo que ve el asunto migratorio en Darién, los irregulares, los puertos y aeropuertos. En todas la reuniones nacionales e internacionales ha puesto en claro que Panamá necesita el apoyo de los países hacia los culaes quieren ir los migrantes.

Paco no está contento

Paco Carreira no está feliz con el informe del Tribunal Electoral por los errores en la APP del Tribunal Electoral y las firmas fraudulentas. En la elección pasada varios inscribieron a fallecidos. ¿Falló la aplicación o precandidatos y activistas jugando vivo?

Ayer allanaron un comercio con productos de marca falsificados. Generalmente vienen de China. No es el único. Lo más adulterado es ropa, tenis, correas, carteras e inclusive relojes.

El flujo no se detiene

Mientras EU no aplique la misma prohibición anunciada para los venezolanos, a cubanos, haitianos, africanos o de otras nacionalidades y Colombia no cierre frontera, aquí no parará flujo migratorio.