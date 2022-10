Los almacenes de ropa reportan una mejoría en la ventas de fin de año, de ropa y sacos para los graduandos de los colegios secundarios del sector público y particular. Es una buena noticia.

El Tribunal Electoral no se puede andar por las ramas. Una denuncia se relaciona con el supuesto de pagos por las firmas y la otra sobre el uso irregular de las fotos del padrón electoral. Aclaración es pobre.

No somos de izquierda

El Dr. Fernando Castaneda aclaró que la AMOACSS, que participa en las organizaciones sociales y en el diálogo nacional no es una organización de izquierda. Por el contrario, es de centro. Sin embargo, participan en las alianzas populares y sociales.

El periodista es un interrogador nato, pero molestarse porque en un evento no te declaran y atacar a la fuente por eso, ¿cómo se llama? “¿Si no me declaras te ataco en las redes? Para reflexionar.