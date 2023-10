“Cuando yo hablé con el señor Ricardo Martinelli, él mira números, él es una persona de números, me llama y me dice, Zulay yo pienso que San Miguelito es un distrito abandonado”, dijo Zulay Rodríguez.

“A mí no me importa si corre Marta o Ricardo Martinelli, a mí no me interesa”, respondió Rómulo Roux, al ser consultado sobre los escenarios que enfrenta el exmandatario, su antiguo aliado político.