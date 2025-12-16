Nacionales

Se graduarán 106,000 alumnos de premedia y media este año

Según Meduca, pese al paro de clases, los alumnos, en especial, de duodécimo grado, lograron cumplir con el currículo

Cortesía | Grupo de estudiantes vestidos de toga en el acto de graduación del colegio secundario.
Cortesía | Un grupo de estudiantes.
Amilkar Rodriguez
16 de diciembre de 2025

Alrededor de 106 mil estudiantes de noveno y duodécimo grado se gradúan este año a nivel nacional, una cifra que refleja un aumento en comparación con años anteriores informó Edwin Gordón, director nacional del Ministerio de Educación (Meduca).

Gordón detalló que, del total, unos 45 mil estudiantes culminan el duodécimo grado, recibiendo su diploma de bachiller, mientras que aproximadamente 61 mil jóvenes completan el noveno grado, obteniendo su certificación correspondiente. Estas graduaciones incluyen tanto a centros educativos oficiales como particulares.

El director general del Meduca resaltó que el calendario oficial de actos de graduación se desarrollará del 22 al 30 de diciembre, aunque algunas ceremonias se adelantaron por razones logísticas, principalmente relacionadas con la disponibilidad de los locales y gimnasios escolares donde se realizan los eventos.

El funcionario explicó que las 16 regionales educativas del país son las responsables de programar las graduaciones en cada zona, información que posteriormente es remitida a la sede central para que el Meduca proceda con la certificación oficial de los títulos y constancias.

Por su parte, la viceministra Académica de Educación, Agnes de Cotes, expresó que este cierre del año lectivo ha sido el resultado de un proceso de trabajo conjunto con toda la comunidad educativa, especialmente tras los “episodios que afectaron el desarrollo regular de las clases”, como la huelga docente que duró más de 80 días.

De Cotes indicó que el Meduca implementó una estrategia de recuperación académica basada en las llamadas “cuatro R”: recuperar los contenidos esenciales, reforzar los aprendizajes, retener a los estudiantes en el sistema educativo y, cuando fue necesario, reinsertarlos en el proceso formativo.

Este esfuerzo contó con la participación de directores, docentes y padres de familia. La viceministra resaltó que el desarrollo de proyectos interdisciplinarios ha dado resultados positivos, permitiendo completar evaluaciones y trabajos pendientes, lo que contribuyó a que miles de estudiantes pudieran culminar satisfactoriamente su año escolar y avanzar al siguiente nivel educativo.

Las autoridades educativas reiteran que, a pesar del paro, los estudiantes no tuvieron retrasos significativos.
Carreras menos estudiadas por los alumnos recién graduados

ML | Según estadísticas recientes de la Universidad de Panamá (UP), algunas de las carreras con menor número de aspirantes entre quienes desean ingresar a la educación superior incluyen Economía y Bellas Artes.

En el proceso de admisión más reciente, por ejemplo, se reportaron apenas 330 aspirantes para Economía, cifra considerablemente inferior a otras áreas profesionales como Medicina o Administración de Empresas.

De acuerdo al estudio, el fenómeno se repite dentro de la institución, las facultades con menor matrícula siguen siendo aquellas vinculadas a humanidades y ciencias sociales, así como algunas ingenierías especializadas, situación que alarma tanto a académicos como a estudiantes.

Fuentes de la Facultad de Humanidades de la UP informaron que, como medidas para atraer a los alumnos a las carreras como sociología, ética, religión, lógica y español, se ha optado por darle becas completas a los interesados.

45
Mil estudiantes de Secundaria se van a graduar este año.

“Algunas ceremonias de graduación tuvieron que adelantarse por diferentes temas logísticos, tomando en cuenta que mucho de los lugares son prestados. Este año hubo un aumento significativo en la cantidad de estudiantes graduados”.

“Gracias a nuestros proyectos y planes interdisciplinarios logramos restablecer la programación curricular de todos los estudiantes a nivel nacional, ha dado bueno resultados que aún se mantienen en evaluación hasta que se terminen las clases”.

