Creencias y rituales que acompañan la Navidad

Freepik | Una persona se prepara para recibir el nuevo año realizando diferentes rituales con velas, canela, granos, incienso y dinero, para disfrutar de prosperidad.
Maribel Salomón
16 de diciembre de 2025

La Navidad y el cierre de año son un período de simbolismo espiritual, donde las personas recurren a rituales para agradecer, soltar y manifestar nuevos comienzos. Desde visiones holísticas hasta lecturas astrológicas y prácticas tradicionales, especialistas coinciden en que estas fechas marcan un tiempo de renovación.

El coach holístico José Castro explicó que los rituales de fin de año se sostienen sobre dos ejes fundamentales: el solsticio de invierno, asociado al renacimiento de la luz y al llamado “espíritu de la Navidad”, y la siembra de intenciones que se vincula con la llegada del Año Nuevo.

Dentro de las tradiciones más arraigadas Castro mencionó: el árbol de Navidad, con raíces en el árbol de Yule; la cena de Nochebuena, como símbolo de abundancia; el intercambio de regalos y las celebraciones religiosas como expresión de conexión espiritual.

Desde una mirada más tradicional, la tarotista Kazandra señaló que pese a los cambios estéticos y a la proliferación de rituales modernos en redes, la esencia de la Navidad permanece intacta y aseguró que rituales como la colocación del arbolito, la cena navideña y la llegada del espíritu de la Navidad siguen usándose.

Por su parte, el también tarotista Ricardo Santeiro destacó que los rituales prácticos orientados a iniciar el 2026 con energía positiva son: rituales con romero, canela y velas blancas, enfocados en la claridad, la prosperidad y la protección del hogar, resaltando que la fe y la intención consciente son claves para su efectividad.

Rituales

Abrir las ventanas, quemar incienso de romero, lavanda o usar palo santo para el ambiente.

Escriba lo aprendido y lo que no quiere llevarse del 2025, y luego quemarlo o romperlo simbólicamente.

Darse un baño con sal gruesa, pétalos y miel antes de la cena de Nochevieja para purificarse.

Espolvorear canela sobre un billete, quitarla y guárdarlo en un frasco para poder atraer el dinero.

Consejos para el 2026

ml | Los tarotistas para 2026 coinciden en que será un año de gran velocidad, transformación y acción, enfocándose en sanar la relación con el dinero, la importancia de las relaciones, invitan a soltar lo viejo, ser fiel a uno mismo y convertir sueños en realidad, mejorar la autoconfianza y estar atento a las energías para manifestar abundancia y crecimiento personal.

“Los rituales navideños continúan adaptándose a los tiempos, pero cada año siguen conservando su propósito esencial”, Castro.
