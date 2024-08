Uno de los planes del gobierno es la reactivación de la economía, y tendrá otros más como lo es el hospital para mascotas y la ciudad universitaria. Sin embargo, a los nuevo gobernantes ya los esperaba una lista de temas obligatorios de abordar, esos que sí o sí los tiene que enfrentar y buscar la mejor forma de solucionar. Sí, y ya sabemos que esos son una reforma a la Constitución, la crisis de la Caja de Seguro Social y minería.

Ahora bien, el mandatario anunció que el tema de la mina lo dejará para el 2025, pero ya inició acercamientos para buscar esas soluciones a las jubilaciones de la Caja y sobre la Constitución ya se dijo que iniciará por un plan de alfabetización en todo el país.

Lo importante es que se ha expresado el interés de ser abordados con prioridad y no dejarlos en gaveta, y eso es muy relevante Por otro lado, tenemos al Órgano Legislativo, en donde se ha presentado una lluvias de iniciativas de ley, unos importantes y otras que ni al caso. Esperamos que “la nueva Asamblea” legisle como debe ser, que los diputados dejen las divisiones, sobre quién sabe más, quien es más nuevo y quién es más viejo. Eso que se acabe, no puede haber un grupo por un lado y otro por otro. Eso de seguro no es lo que quiere la población, así no se avanzará en la misma línea.