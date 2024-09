Temas sobre la Caja de Seguro Social

Recuerdo hace muchos años cuando mi mamá, Quina, hablaba siendo una asalariada de empresa privada sobre la Caja de Seguro Social (C.S.S.).

Ella decía que por más que todos la criticarán y pensarán que iba a quebrar, eso nunca pasaría, porque el Gobierno Nacional no podía permitirlo.

Actualmente nos encontramos ante la más grande crisis que recuerde sobre la economía de la C.S.S., que en estos momentos todos los panameños sabemos que hay que hacer algo para poder salvarla. Lo que pasa es que todos los ciudadanos no pensamos igual y cada uno de nosotros tiene una solución distinta para resolver el problema. Es por esta razón que me atrevo a escribir sobre ciertos temas que puede ser que no les guste a muchos.

Uno de los primeros problemas en que pienso es porque tienen que ser incluidos todos los dependientes que pueda uno reportar de forma gratuita.

Por lo regular, él que más dependientes tiene, su salario resulta más bajo y por lo tanto reporta menos a la C.S.S. Me parece que se podrían incluir cierta cantidad de dependientes, pero al sobrepasar un número específico, los siguientes se cobraría las deducciones a través de una tabla.

De la misma manera siento que si bien la Constitución tiene un título sobre el Canal de Panamá, el gobierno podría destinar permanentemente un porcentaje de los ingresos que les da el canal anualmente. Por ejemplo, que del desembolso correspondiente de todos los años se decida que la C.S.S. recibirá el 20 % de esos aportes. Que quedé establecido por ley.

No sé hasta qué punto la unión del Ministerio de Salud con la C.S.S. sea beneficiosa o desventajosa, pero lo cierto es que se debe hacer el análisis para ver si vale la pena tomar esa decisión.

Del mismo modo, no me cabe en la cabeza como existen empresas que deben sumas millonarias a la C.S.S., como es posible que pudieron llegar a deber tanto, cuando ya debería existir autoridades en la Caja que apenas se deban dos meses de cuotas puedan intervenir la empresa, más todavía, que sabemos que cuando no se pagan esas cuotas a la C.S.S., en su mayoría se embolsan lo que le deducen al trabajador, siendo esto un Delito Penal (Retención Indebida de Cuotas).

También pienso mucho en la cantidad de trabajo informal que no pagan cuotas de la C.S.S., esto es del todo ilegal. Existen empresas que promueven pagarle a sus empleados por servicios para evadir el tema de hacer planilla y pagar seguro, como debe ser.

Esta práctica también hace que la Caja no reciba dineros que le corresponde.

Por último, creo que los dineros de la C.S.S. deben ser mejor invertidos para que generen más ingresos o tengan un mejor rendimiento. Hay que asesorarse y buscar la manera de que esos dineros rindan más que los intereses que generan de los bancos locales, que son muy bajos.

Estos son temas que dan vuelta en mis pensamientos para ver si sirven de ayuda, ya que lo que no puede pasar es que se tomen decisiones donde salgamos todos aportando un grano de arena, pero resulta que debemos revisar esto nuevamente tres o cinco años después.

* El autor es abogado y exadministrador de la ACODECO.