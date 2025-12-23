Un monumento icono de nuestra historia

El valor histórico que representa para los panameños el conjunto monumental de la Plaza de Francia, paseo de Las Bóvedas, en el Caso Antiguo, construido en 1920, por el presidente Belisario Porras, e inaugurado en 1921, es un punto muy visitado por cientos de turistas.

Los visitantes pueden observar un espacio diseñado con un semicírculo en que se resalta un reconocimiento, y se honra al hermano país Francia, por el aporte a la construcción del Canal de Panamá.

En el centro de la Plaza está erigido un obelisco y como corona un gallo. Es un tributo a los hombres franceses, que trabajaron en la construcción del Canal de Panamá, y al Ingeniero francés Ferdinand de Lesseps, quien inició esta importante obra.

Allí se concentran 10 placas con la historia del Canal de Panamá, que fue un trabajo elaborado por el reconocido letrado panameño Octavio Méndez Pereira.

La zona del Casco Antiguo es la vitrina como país. Sabemos el valor y lo que representa para el pueblo panameño este conjunto monumental.

El edificio donde funcionaba el Ministerio de Cultura, que albergaba la Corte Suprema de Justicia hasta el año 1989, cuando sus oficinas fueron vandalizadas y saqueadas durante la invasión del 20 de diciembre de 1989, es otro patrimonio histórico.

La embajada de Francia también forma parte de esta área, testigo mundo de acontecimientos políticos registrados.

* El autor es periodista.