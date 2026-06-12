Un movimiento estudiantil amordazado

Criticar una administración no es criticar una universidad. Por el contrario, la crítica responsable fortalece las instituciones y las acerca a los principios para los que fueron creadas.A lo largo de la historia, los movimientos estudiantiles han representado la conciencia crítica de las comunidades académicas, recordando que la educación superior debe responder al interés colectivo y no a intereses particulares. Su papel es velar por la transparencia, la calidad educativa y el bienestar de todos los estudiantes. Resulta preocupante cuando la participación estudiantil pierde autonomía o cuando decisiones trascendentales para la universidad se toman sin la debida consulta a quienes constituyen su razón de ser: los estudiantes. La creación de programas académicos, la planificación institucional y la selección del personal docente deben sustentarse en criterios técnicos, estudios rigurosos y necesidades reales, garantizando siempre la excelencia en la docencia, la investigación y la extensión. Asimismo, toda universidad pública está llamada a actuar con transparencia y meritocracia. Cuando surgen dudas sobre procesos administrativos o académicos, estas deben ser atendidas con apertura, rendición de cuentas y respeto por la diversidad de opiniones. Hoy más que nunca, la comunidad estudiantil debe permanecer unida, vigilante y comprometida con los valores que sostienen la educación superior. La libertad de pensamiento, la libertad de expresión y la participación democrática no son concesiones; son pilares esenciales para construir una universidad más justa, plural y orientada al bien común. Defender estos principios es, en última instancia, defender el futuro de la universidad.* Licenciado en Ciencias de la Enfermería, presidente electo del CEU (Consejo Estudiantil Universitario) y FCMC (Facultad de Ciencias Médicas y Clínicas).