Una mala explicación puede convertirse en una mala experiencia

¿Cuántos problemas de servicio comienzan no porque la empresa no pueda resolverlos, sino porque alguien no supo explicarlos?

Un cliente pregunta cuándo recibirá su pedido y escucha: “Eso depende de logística”. Solicita una solución y le responden: “El sistema no me permite hacerlo”. Pregunta cuánto tardará un trámite y recibe un ambiguo: “Estamos trabajando en eso”.

Quizá todas esas respuestas sean ciertas. El problema es que ninguna ayuda demasiado.

La comunicación efectiva en servicio al cliente no consiste en utilizar palabras sofisticadas ni aprender discursos de memoria. Consiste en lograr que la otra persona comprenda qué está ocurriendo, qué puede esperar y cuál será el siguiente paso.

Cuando la información es ambigua, el cliente llena los vacíos con sus propias interpretaciones. Si nadie le indica cuándo recibirá una respuesta, probablemente tendrá que volver a llamar. Si no comprende por qué existe un retraso, puede interpretar que nadie está atendiendo su caso. Si recibe explicaciones diferentes de varias personas, comienza a desconfiar de todas.

Comunicar bien también exige algo que muchas personas temen decir: “No lo sé”.

Reconocer que no tenemos una respuesta puede generar más confianza que improvisar una explicación incorrecta. La diferencia está en lo que hacemos después: “No tengo esa información en este momento, pero voy a verificarla y le responderé antes de las tres de la tarde”.

Ahora existe claridad, responsabilidad y una expectativa concreta.

También importa cómo hablamos. El tono, las pausas y las palabras que elegimos pueden transmitir seguridad o indiferencia. Frases como “eso no me corresponde” cierran conversaciones. Otras como “voy a indicarle quién puede ayudarle y cómo continuaremos” orientan hacia una solución.

En servicio, comunicar no es simplemente transmitir información. Es reducir incertidumbre.

Un cliente puede aceptar una respuesta que no esperaba, un retraso e incluso una limitación, si comprende lo que sucede y percibe que alguien se está haciendo responsable.

Por eso, una buena comunicación no siempre significa tener buenas noticias.

Significa algo mucho más importante: lograr que el cliente nunca tenga que adivinar qué está pasando.