Una mayor calidad y pertenencia curricular: un compromiso estratégico en la educación superior

Desde mi experiencia como especialista en currículo y docente universitaria, he comprendido que la calidad en la educación superior no se limita a indicadores o procesos administrativos; se materializa, sobre todo, en la coherencia y pertinencia del diseño curricular.

La labor curricular constituye el eje estratégico que articula el perfil de egreso, las competencias profesionales, las demandas del entorno y los estándares nacionales e internacionales de aseguramiento de la calidad.

En los procesos de actualización de carreras en los que he participado, he constatado que un currículo pertinente es aquel que dialoga con el contexto productivo, responde a marcos regulatorios vigentes y, al mismo tiempo, proyecta una visión prospectiva del ejercicio profesional.

La calidad curricular exige análisis técnico, fundamentación epistemológica y una estructura académica coherente que garantice la formación integral del estudiante.

Asimismo, la implementación de modelos de gestión de calidad en las instituciones de educación superior fortalece la planificación, la evaluación y la mejora continua de los programas académicos. Sin embargo, estos sistemas solo adquieren verdadero sentido cuando se integran de manera orgánica al diseño y la gestión curricular.

En definitiva; la calidad no es un fin en sí mismo, sino una responsabilidad ética con la sociedad. Diseñar y actualizar currículos pertinentes es contribuir directamente al desarrollo del país, formando profesionales competentes, críticos y comprometidos con su entorno.

* La autora es docente universitaria.