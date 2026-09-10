Usar IA no basta

La inteligencia artificial (IA) está entrando en una etapa más adulta. Ya no basta con hablar de herramientas, automatización o velocidad. Un nuevo estudio de SAP y Oxford Economics muestra algo relevante. Las empresas están invirtiendo más, esperan mayores retornos y, aun así, muchas siguen preguntándose cuánto valor están capturando realmente.

Ahí está el punto que me interesa. Usar IA no significa, por sí mismo, ganar más dinero. Una empresa puede tener más modelos, más pilotos y más usuarios, pero si no logra conectar esas iniciativas con ingresos, costos, márgenes, riesgo o decisiones estratégicas, probablemente solo esté acumulando actividad tecnológica.

El propio estudio aporta una señal interesante. Uno de los mayores beneficios de la IA aparece en la generación de mejores insights y decisiones. Eso coincide con una idea que he venido defendiendo. La IA no debería comenzar preguntando qué podemos automatizar, sino qué decisión importante estamos tomando tarde, mal o con información insuficiente.

Por eso, la pregunta empresarial no debería ser cuánto estamos usando IA, sino cuánto valor económico estamos creando con ella. La diferencia parece pequeña, pero cambia completamente la conversación. Porque adoptar tecnología es relativamente fácil. Lo difícil, y realmente importante, es convertirla en mejores decisiones y mejores resultados. Y eso, al final, es lo que realmente cuenta.