Verifiquen sus productos antes de comprarlos

Cada año, cuando se aproxima Black Friday, muchos consumidores en Panamá como en el resto del mundo sienten el llamado de los precios irrepetibles. Sin embargo, ese brillo de oferta especial merece una pausa, una verificación consciente, porque muchas veces lo que se vende como ganga es, en realidad un juego con las mentes de los consumidores y compradores impulsivos.

Con frecuencia las tiendas inflan los precios semanas antes del Black Friday para luego bajarlos y hacer creer que ofrecen descuentos enormes cuando en realidad el precio final es equivalente o cercano al habitual.

Además, es cada vez más común que algunos comercios aprovechen la demanda creciente para vender productos defectuosos, de segunda mano disfrazados como nuevos, o simplemente cosas que tenían mucho tiempo en inventario y ahora liquidan. En esos casos, la rebaja no representa un beneficio real para el consumidor.

En Panamá, la institución oficial de control de precios y protección al consumidor, Acodeco, ha pedido a los compradores que revisen cuidadosamente que los precios estén bien visibles y correctamente marcados, así como conservar la factura, el certificado de garantía, e incluso una copia del anuncio publicitario. Esto es esencial en caso de irregularidades o para presentar una denuncia.