Vienen los meses de ‘sobresaltos’

Se acerca el fin de año y con ello ya se empiezan a escuchar rumores de escases. Todos los años es lo mismo. Que no hay arroz, que no hay puerco, que no hay cebolla, que no hay papa, que no hay guandú, etc.

Se entiende que hay una libre oferta y demanda y que la necesidad de uno es la ganancia de otros, pero en ocasiones, la codicia sobre pasa los límites.

En una época en que de alguna manera se quieren dar un lujo (por que llega el momento que comprar algunos alimentos se convierte en un verdadero lujo), pero se debe ser cuidadoso en lo que se gasta.

La inventiva debe ser un arma ante las especulaciones, aquellos comerciantes que buscan lucrar acaparando productos que son codiciados en esta época, algo que además es un delito. Pero en lugar de luchar contra la corriente es mejor buscar alternativas. Las autoridades deben estar en alerta ante los especuladores y los comerciantes, es bueno el culantro, pero no tanto.

No abucen de la necesidad de las personas.

Es un clique decir que las celebraciones decembrinas no deben girar en lo que se tiene en la mesa o debajo del arbolito, pero dejemos de pensar que el ahorro que se hace con esfuerzo todo un año solo debe alcanzar para un mes de gastos sin control.

Quién no quiere un buen arroz con guandú, una ensalada de Panamá o un jamón glaseado en la mesa, pero sería bueno aprovechar los altos precios de algunos productos en esta época para crear una nueva y única tradición familiar con un menú distinto, y quien quita, mientras guardas para el largo mes de enero, puedas innovar sin ser víctima de la escasez y las especulaciones.

* Autora es periodista.