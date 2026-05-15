Opinión

Volcán y Bugaba: Polos de desarrollo regionales

Volcán y Bugaba: Polos de desarrollo regionales
Luis Alberto Morán
15 de mayo de 2026

El desarrollo de Chiriquí no debe verse como esfuerzos aislados entre distritos, sino como una estrategia regional complementaria. En ese sentido, Volcán y Bugaba tienen el potencial de convertirse en dos polos de desarrollo capaces de dinamizar la economía del occidente panameño y generar oportunidades de empleo. Ambos como distritos modelos con alta productividad y competitividad. La clave está en la sinergia entre ambas locaciones, que hoy superan las 90 mil personas. Mientras Volcán puede fortalecer cadenas de valor agrícolas, turismo rural y producción especializada, Bugaba puede consolidarse como centro logístico, comercial y de servicios para toda la región. Chiriquí, concentra el 52.6% de la actividad agrícola del país (INEC), aporta más del 5% al Producto Interno Bruto del país, pero posee una tasa de desempleo de 11.9%, con un nivel de informalidad de 52.7%. Es hora de promover un circuito de turismo provincial (integrado), para seguir creciendo y aportando al país. Con planificación, inversión, desarrollo local con experiencia (gastronomía, producción, cultura), coordinación pública y privada e infraestructura pública adecuada.

* Economista.

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