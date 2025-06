En mi camino para el trabajo me saltó en aleatorio la canción “B.Y.O.B.” (Bring Your Own Bombs) de la banda armenia System of a Down (SOAD), lanzada en 2005. Se trata de una crítica social que lamentablemente no pierde vigencia.

La pregunta “Why do they always send the poor?” (¿Por qué siempre envían a los pobres?), en un contexto de guerra cobra vigencia nuevamente, aunque creo que nunca ha dejado de ser relevante.

Esta línea resuena y resume el mensaje principal de la canción: la injusticia de que los sectores más desfavorecidos de la sociedad, los pobres y las clases trabajadoras, siempre son los que terminan peleando y muriendo en conflictos orquestados por los intereses económicos.

Las canciones siempre han sido un reflejo de la sociedad, tanto los ritmos tropicales como el rock, mezclaban vivencias y críticas en medio de sus melodías, no obstante, conforme pasa el tiempo nuestras canciones cada vez tienen menos contenido crítico para ser suplantados por solo ritmos pegadizos con poco contenido.

En el imaginario colectivo pareciera que nos hemos dado por vencidos en que la situación no va a cambiar y que la crítica social no sirve de nada. La música que consumimos influye mucho en nuestra sociedad y la pérdida de la crítica en gran parte de la música popular no es casual: refleja una sociedad adormecida y menos dispuesta a la confrontación.

* Periodista.