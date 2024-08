¿Y las estrategias para agilizar el tráfico?

No soy de criticar lo que se hace o está haciendo en busca de mejoras. Me refiero a proyectos de ampliación de carreteras, metro o puentes, pero sí puedo contar algo por vivencia propia, lo haré. Sabemos que se trabaja en planes de ampliación de vías y también en la Línea 3 hacia Panamá Oeste, para agilizar el tráfico vehicular, pero creo que quienes viajamos a diario hemos podido observar lo que seguiremos viviendo un tiempo o muchísimo tiempo más. Sé que todavía no se han habilitado todas los carriles desde el Puente de la Américas hasta Arraiján cabecera o viceversa, sin embargo, se puede ver que aún cuando se habiliten, a la salida en Arraiján hay un embudo, más que en esta área también se encuentran los que van saliendo de la vía Centenario. Lo mismo sucede cuando se viaja hacia la ciudad, cuando se pasa Howard otro embudo para acceder al puente. Está misma situación se enfrenta a la llegada a La Espiga de La Chorrera desde la ciudad capital. No sé si es un problema de muchos vehículos, pero creo que se debe implementar un plan mientras se culminen los proyectos, que se realizan en esa búsqueda de mejorar el tránsito de vehículos, porque en los últimos día ha empeorado. Una vez culminen las distintas obras entonces podremos hacer otra evaluación de qué ha mejora y qué no. Recientemente el director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Jorge Luis Ábrego, indicó que se analizan estrategias para agilizar el tráfico desde Panamá Oeste, y reveló que pronto serán habilitados seis carriles de la ampliación.

Esperamos un plan en el área cercana a Panamá Pacífico, que con los proyectos, ha cambiado el sistema de movilización y los usuarios han reportado que en las horas más transitables la situación es de terror.

Ahora bien, creo y no es que sea pesimista, pero visualizo que todos estos proyectos no serán la solución para el tranque que vivimos a diario los que utilizamos estás vías. Pienso yo que se deben desarrollar negocios para el oeste y hacia el interior, que generen fuentes de empleos y una parte de los trabajadores se concentren hacía allá para disminuir el traslado a la capital. Talvez las nuevas autoridades tenga una visión, opción o alternativa en pro de mejoras en este problema.