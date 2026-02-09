Actividad comercial se reactiva

Las compras de útiles escolares y artículos para las festividades del Carnaval, generan un impulso económico en el comercio local.

A menos de un mes para iniciar el año escolar, los padres de familia ya se preparan para tener todo listo a tiempo. Mientras que otros organizan sus días de Carnaval.

El movimiento comercial por los próximo días se incrementa, en un contexto estacional que es beneficioso para diversos negocios. Para las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas mejora la actividad económica.