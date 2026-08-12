Anuncio positivo para la región

El anuncio de Google de establecer un nuevo sistema de cables submarinos en Panamá es una buena noticia para la región. Esto nos conectará de forma directa con República Dominicana y Chile, y sumará rutas más seguras para el tránsito de datos.

Para Panamá significa más estabilidad en internet, menos dependencia de pocas rutas y mejores condiciones para atraer inversión en tecnología, educación y salud digital. Como país de tránsito global, fortalecer la conectividad es coherente con nuestra vocación.

El desafío es que este avance se traduzca en mejor servicio y oportunidades para los panameños.