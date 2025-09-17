Apostar a la estrategia y planificación

Ante los constantes cambios, es crucial que todos los sectores económicos piensen en el futuro y establezcan estrategias para el desarrollo sostenible. La planificación anticipada permite adaptarse a cambios globales, aprovechar oportunidades y mitigar riesgos. Todos los sectores deben innovar y agregar valor a sus productos o servicios para ser más competitivos. La colaboración entre sectores público y privado es clave para impulsar el crecimiento económico y generar empleos de calidad. Planificar es la clave para avanzar.