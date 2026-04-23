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Apostar al desarrollo de sectores

Apostar al desarrollo de sectores
Yessika Calles
23 de abril de 2026

a economía panameña necesita acelerar su diversificación para reducir la dependencia de pocos sectores. El Canal, los puertos y la banca son pilares sólidos, pero concentran buena parte del PIB.

Fortalecer la agroindustria, la tecnología, el turismo y servicios especializados sería lo ideal. Esto exige inversión en formación técnica, conectividad en provincias y reglas claras para nuevas empresas. El empleo formal crece cuando hay más sectores desarrollándose. Panamá tiene ventajas únicas en la región. El reto es usarlas para abrir más motores económicos.

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